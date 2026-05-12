Путин заявил об успешном применении «Кинжалов» на СВО и работе над их точностью

Российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» уже доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции. При этом инженеры продолжают работу над повышением точности их неядерной версии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин после доклада об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работы по её совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении продолжаются», — напомнил президент о развитии ядерных сил.

Глава государства также напомнил, что в 2004 году стартовали работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года это оружие уже стоит на боевом дежурстве.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может превышать 35 тысяч километров. По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.