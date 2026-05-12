ВКС России провели испытания тяжёлой МБР «Сармат»
Военно-космические силы России провели испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Президенту России Владимиру Путину доложили об успешных испытаниях «Сармата». Глава государства поздравил военных с успешным запуском.
РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. Он способен поражать цели на дальности до 18 000 км и нести до 10–15 ядерных боеголовок, включая гиперзвуковые блоки. Ключевыми особенностями ракеты, призванной заменить «Воеводу», являются способность преодолевать системы ПРО за счет маневрирования и полета по нестандартным траекториям (в том числе через Южный полюс), а также высокая скорость, делающая ее одной из самых мощных в мире.
