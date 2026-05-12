ВКС России провели испытания тяжёлой МБР «Сармат»

РС-28 «Сармат» — это российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой. Он способен поражать цели на дальности до 18 000 км и нести до 10–15 ядерных боеголовок, включая гиперзвуковые блоки. Ключевыми особенностями ракеты, призванной заменить «Воеводу», являются способность преодолевать системы ПРО за счет маневрирования и полета по нестандартным траекториям (в том числе через Южный полюс), а также высокая скорость, делающая ее одной из самых мощных в мире.