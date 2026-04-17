Выжжет орбиту дотла: Эксперт подпитал страх Лондона перед космическим ударом России

В Лондоне опасаются, что Россия может применить в космосе ядерное оружие, способное вывести из строя до 80% спутников, однако, по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, создавать что-то специально для этого не нужно — достаточно обычных баллистических ракет. Об этом он сообщил «Царьграду».

По словам Сивкова, термоядерный взрыв большой мощности даёт мощнейший электромагнитный импульс, который на сотни и тысячи километров выжигает электронику, превращая спутники в мёртвые болванки. Создать такое оружие несложно — достаточно ракеты, поднимающейся на орбиту, а такие запуски Россия проводит регулярно.

Эксперт отметил, что подобные возможности уже есть и у США (беспилотник XB-37 с нагрузкой до 900 кг), и у России (ракета «Сармат» с глобальной дальностью). По сути, «Сармат» может подняться на орбиту и находиться там определённое время, чтобы нанести удар по цели на Земле или взорваться в космосе, уничтожив всё необходимое. Специально создавать оружие не нужно ни нам, ни им.

«Это оружие — нормальная ракета, баллистическая, стандартная. Которая поднимается на определённую высоту и там взрывается. И всё», — сказал эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что США и Великобритания провели совместные учения по «спасению» орбиты от российской ядерной угрозы. СМИ указывают, что Москва хочет разместить атомные боеголовки прямо в космосе, чтобы быстро уничтожить все спутники, если захочет.