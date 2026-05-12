Путин: Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тыс. км

Президент России Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может превышать 35 тыс. км.

По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, как отметил Путин, позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы ПРО.

«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более, чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», — добавил президент.

Путин назвал «Сармат» самым мощным пакетным комплексом в мире. По его словам, он не уступает стоящему на вооружении ракетному комплексу «Воевода» советского производства.

Ранее Life.ru сообщал, что ВКС России провели испытания тяжёлой МБР «Сармат». Президенту России доложили об успешных испытаниях, поздравил военных с запуском.