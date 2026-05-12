12 мая, 13:53

Путин: Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тыс. км

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что дальность применения ракетного комплекса «Сармат» может превышать 35 тыс. км.

По словам главы государства, ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Это, как отметил Путин, позволяет улучшить точность в два раза и преодолевать существующие и перспективные системы ПРО.

«Суммарная мощность доставляемого боезаряда более, чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», — добавил президент.

Путин назвал «Сармат» самым мощным пакетным комплексом в мире. По его словам, он не уступает стоящему на вооружении ракетному комплексу «Воевода» советского производства.

Путин заявил о непрерывном совершенствовании сил сдерживания РФ

Ранее Life.ru сообщал, что ВКС России провели испытания тяжёлой МБР «Сармат». Президенту России доложили об успешных испытаниях, поздравил военных с запуском.

Полина Никифорова
