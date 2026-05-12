12 мая, 13:48

Путин заявил о непрерывном совершенствовании сил сдерживания РФ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по совершенствованию сил сдерживания в стране не прекращаются с начала 2000-х годов. Об этом глава государства сказал, заслушав доклад об успешном пуске «Сармата».

«Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории», — сказал Путин.

Ранее лидер России заявил, что тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце года. Он отметил, что дальность применения МБР может превышать 35 тысяч километров.

Ключевое отличие РС-28 «Сармат» — это сочетание огромной энерговооруженности и непредсказуемости полета. Тяжелая ракета способна доставить до 15 ядерных боезарядов, включая гиперзвуковые блоки «Авангард», на дальность до 18 000 км. Ее главное технологическое преимущество — возможность атаковать цели по настильным и скрытным траекториям, обходя зоны обнаружения ПРО и делая перехват практически невозможным.

Полина Никифорова
