Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире

Максимальная дальность применения межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» может превышать 35 тысяч километров, а сама она способна нести ядерную боеголовку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с командующим Ракетных войск стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

Разговор проходил по видеосвязи. Каракаев доложил об успешном испытательном пуске тяжёлой ракеты, который подтвердил все заданные характеристики. По словам командующего, «Сармат» превосходит своего предшественника «Воеводу» по дальности, забрасываемому весу и возможностям преодоления противоракетной обороны.

Путин, в свою очередь, назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире. Суммарная мощность его боезаряда в четыре раза выше любых аналогов, а точность улучшена вдвое. До конца года первый ракетный полк с «Сарматами» заступит на боевое дежурство в Ужурском соединении.

Ранее сообщалось, что первый полёт новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год. Это лёгкая однодвигательная машина пятого поколения. По оценкам экспертов, она отличается малозаметностью, высокой манёвренностью и скоростью, а также способна работать в любых режимах. Самолёт эффективен и для воздушного боя, и для нанесения ударов.