Путин: «Сармат» поставят на боевое дежурство в конце года

Тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», — сказал президент.

Глава государства отметил, что дальность применения МБР может превышать 35 тысяч километров.

Напомним, ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту об успешном запуске «Сармата». Путин поздравил военных с этим.

«Сармат» (РС-28) — это новейшая российская тяжёлая баллистическая ракета шахтного базирования, созданная на смену легендарной «Воеводе». Среди её главных козырей — запредельная дальность почти в 18 тысяч километров и способность забросить к цели до 15 ядерных блоков, включая маневрирующие. Защиту от неё делает почти бесполезной хитрая траектория полёта (хоть через оба полюса), позволяющая наносить удар с неожиданных направлений, обходя любые противоракетные эшелоны.