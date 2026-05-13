Силы ПВО за семь часов сбили 66 беспилотников ВСУ над десятью регионами

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолётного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака отражалась 13 мая в период с 14:00 до 21:00 по московскому времени.