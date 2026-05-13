Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 15:14

Прокуратура взяла под контроль помощь жителям после удара ВСУ под Брянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Прокуратура Брянской области взяла под контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в результате атаки украинского дрона в деревне Антоновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на сайте ведомства.

«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и оказания им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.

Ситуацию лично контролирует областной прокурор Владимир Мосин. Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре работает «горячая линия».

Из-за ударов ВСУ по деревне Антоновка в Брянском районе пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Их отвезли в больницу и оказали всю нужную помощь. Также повреждены восемь жилых домов и одна машина. Ещё горела хозяйственная постройка, но пожар потушили.

«На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба»,написал губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей
Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей

Ранее жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с беспилотниками. Сообщение появилось в телеграм-канале местного МЧС в 10:47 по московскому времени. Людям объявили, что в небе над областью есть опасность от дронов.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Прокуратура
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar