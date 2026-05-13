Прокуратура взяла под контроль помощь жителям после удара ВСУ под Брянском
Прокуратура Брянской области взяла под контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в результате атаки украинского дрона в деревне Антоновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на сайте ведомства.
«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и оказания им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.
Ситуацию лично контролирует областной прокурор Владимир Мосин. Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре работает «горячая линия».
Из-за ударов ВСУ по деревне Антоновка в Брянском районе пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Их отвезли в больницу и оказали всю нужную помощь. Также повреждены восемь жилых домов и одна машина. Ещё горела хозяйственная постройка, но пожар потушили.
«На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба», — написал губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Ранее жителей Ленинградской области предупредили об угрозе с беспилотниками. Сообщение появилось в телеграм-канале местного МЧС в 10:47 по московскому времени. Людям объявили, что в небе над областью есть опасность от дронов.
