Прокуратура взяла под контроль помощь жителям после удара ВСУ под Брянском

Прокуратура Брянской области взяла под контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в результате атаки украинского дрона в деревне Антоновка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на сайте ведомства.

«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и оказания им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи», — говорится в сообщении.

Ситуацию лично контролирует областной прокурор Владимир Мосин. Для оперативного приёма обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре работает «горячая линия».

Из-за ударов ВСУ по деревне Антоновка в Брянском районе пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Их отвезли в больницу и оказали всю нужную помощь. Также повреждены восемь жилых домов и одна машина. Ещё горела хозяйственная постройка, но пожар потушили.

«На месте работают оперативные и экстренные службы, комиссия по оценке ущерба», — написал губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.