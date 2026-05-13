Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над территориями Краснодарского края, республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее в посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории предприятия. В результате инцидента пострадал один человек. В Тамани обломки БПЛА найдены по нескольким адресам. Пострадал один мирный житель. Один из обломков вражеского дрона попал в промышленный объект в Ярославле. Пострадавших нет.
