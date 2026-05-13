Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над территориями Краснодарского края, республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.