В Ростовской области отразили атаку 20 БПЛА ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. Прямо сейчас противник продолжает воздушный налёт. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

«Прямо сейчас продолжается воздушная атака на Ростовскую область. К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и ещё в 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле», — сообщил Слюсарь.

В хуторе Лихой Красносулинского района осколки повредили кровлю и окна частного дома. Люди не пострадали. А вот установки ветроэлектростанции в Зимовниковском и Красносулинском районах получили урон. Возгорания не случилось, но произошла потеря расчётной мощности. Оперативные бригады уже разбираются на местах.

Сейчас в Ростовской области действует сразу две опасности — ракетная и беспилотная. Слюсарь призвал жителей соблюдать осторожность. Информация о последствиях налёта будет уточняться.