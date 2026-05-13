Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодарском крае
В посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории предприятия. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает региональный оперативный штаб.
«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Ранее над Анапой прогремело более 17 взрывов. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Как рассказали местные жители, со стороны моря раздавались серии «глухи взрывов». Согласно предварительной информации, украинские дроны перехватываются расчётами ПВО над Чёрным морем.
