Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в Краснодарском крае

В посёлке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории предприятия. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает региональный оперативный штаб.

«По предварительной информации, пострадал один человек. Ему оказывают необходимую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.