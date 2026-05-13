В России заочно арестовали командира ВСУ, обвиняемого в ударах по Туапсе

В России суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста для командира Вооружённых сил Украины Александра Щепцова*, который является организатором атак ВСУ на суда в Чёрном море. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, украинский военный объявлен в международный розыск.

Решение о заключении под стражу принято на два месяца. Отсчёт срока будет вестись с момента фактического задержания фигуранта. В рамках расследования ему вменяется совершение террористического акта. Дополнительно фигурирует статья о содействии террористической деятельности. Щепцову* грозит пожизненный срок.

А ранее было возбуждено уголовное дело по фактам пыток и бесчеловечного обращения с российскими военнопленными в отношении командира медицинской группы одного из украинских подразделений Константина Кима, которого к тому же объявили в розыск. Фигурант не только не заботился о лечении раненых российских военнопленных, но и, нарушая Женевские конвенции и другие нормы международного гуманитарного права, лично участвовал в издевательствах над ними.

