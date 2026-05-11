Бил, ломал руки и ноги, угрожал убийством: Украинского врача-садиста объявили в розыск за пытки пленных

Уголовное дело по фактам пыток и бесчеловечного обращения с российскими военнопленными возбуждено против командира медицинской группы одного из украинских подразделений Константина Кима, которого к тому же объявили в розыск. Об этом проинформировали в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

В УВД ВГА пояснили, что данный фигурант, находящийся сейчас на харьковском направлении, не обеспечивал должным образом лечение раненых российских военнопленных, а напротив — нарушая Женевские конвенции и прочие предписания международного гуманитарного права — лично принимал участие в издевательствах над ними. Из свидетельских показаний и данных расшифрованных переговоров выяснилось, что Ким подвергал захваченных солдат страшным истязаниям: бил их, ломал руки и ноги, угрожал убийством, причём делал это как ради получения секретных сведений, так и исходя из личной ненависти и мести.

Представитель ведомства также сообщил, что задокументированы факты мародёрства, к которому причастен подозреваемый: когда российские подразделения освободили несколько сёл в Харьковской области, жители обнаружили исчезновение драгоценностей, бытовой техники и личных вещей, и, согласно оперативной информации, часть похищенного забрала себе медгруппа под руководством Кима.

«Действия Кима Константина Аркадьевича квалифицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными), а также по статье 356.1 УК РФ (мародерство в период вооруженного конфликта). Подозреваемый объявлен в розыск», — отмечено в сообщении.

