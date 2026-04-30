Инструктора Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Скомороха убили в тыловом районе под Харьковом. Ранее его неоднократно обвиняли в пытках подчинённых. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Сообщения о пытках в украинской армии появляются регулярно. В апреле источники в силовых структурах рассказывали, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку. Тот хотел демобилизоваться после гибели жены. Позже выяснилось, что украинский инструктор-убийца из того же полка с позывным Апрель оборудовал братскую могилу для мобилизованных прямо на полигоне. Его личность установили — это уголовник из Полтавской области Александр Сушич.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды группировки войск «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области. Удержанием населённого пункта занимались наиболее подготовленные националисты из 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Командование соединения бросило в бой инструкторов и военных преступников из заградительных отрядов, однако их систематически уничтожали российские бойцы. Продвижение «Северян» оттесняет неприятеля от границ Суджанского района Курской области и увеличивает буферную зону безопасности внутри Сумской области. Корчаковка стала вторым населённым пунктом, который входил в сплошную линию оборонительных сооружений ВСУ на этом участке.