30 апреля, 08:30

Наши штурмовики выбили боевиков из Корчаковки: ВСУ бегут из Сумской области

ВС РФ освободили Корчаковку в Сумской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Штурмовые отряды группировки войск «Север» освободили село Корчаковка в Сумской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения группировки войск "Север" перемололи подразделения 71 оаэмбр ВСУ, которые удерживали село Корчаковка, и освободили населённый пункт!» — сказано в тексте.

Удержанием Корчаковки, по данным источника, занимались наиболее подготовленные националисты из 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Командование соединения пошло на крайние меры, бросив в бой инструкторов и военных преступников из заградительных отрядов, однако те в последние дни систематически уничтожались нашими бойцами, что не помогло удержать позиции.

В канале «Северный ветер» пояснили: продвижение «Северян» на данном направлении оттесняет неприятеля дальше от границ Суджанского района Курской области и увеличивает буферную зону безопасности внутри Сумской области. Корчаковка — уже второй населённый пункт, который входил в сплошную линию оборонительных сооружений ВСУ на этом участке. Украинское командование начало возводить данную систему укреплений незадолго до того, как войска ВСУ были разгромлены в приграничной зоне под Суджей.

А ранее сообщалось, что Армия России нанесла масштабное огневое воздействие по военным и стратегическим целям. В ходе недавней операции под прицелом оказались узлы энергетической и транспортной сети, обслуживающие нужды украинской армии.

Вероника Бакумченко
