Боец РФ Погранец рассказал, как Ясиноватая превратилась в кладбище техники ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Погранец рассказал о боях за населённый пункт Ясиноватая и назвал самый страшный момент за всё время участия в специальной военной операции. По его словам, наиболее тяжёлым эпизодом стала встреча с украинским бронетранспортёром «Буцефал» при штурме города.

Погранец вспомнил, что тогда в населённый пункт заходил полк ВСУ с артиллерией и танками. Российские военные отбили первую атаку, но на следующий день противник снова предпринял попытку прорыва. На окраине наши подразделения остановили танки и бронетранспортёры, однако через одну из улиц всё же просочился «Буцефал».

«Он стоял в 100 метрах передо мной, открыл огонь со всего, что у него было. И тогда я единственный раз на войне действительно испугался», — рассказал боец RT.

Несмотря на ожесточённые бои, российским военным удалось уничтожить значительное количество вражеской техники, включая вооружение на этом направлении.

Ранее Погранец рассказал, что противник оценил его голову в 800 тысяч долларов. Приехав в отпуск в Москву военнослужащий с удивлением узнал, что ВСУ расклеили объявления о награде за него по всему Краматорску.