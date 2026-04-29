29 апреля, 11:24

ВСУ объявили награду в $800 тысяч за голову бойца СВО с позывным Погранец

Военный с позывным Погранец. Обложка © RT

Российский боец с позывным Погранец рассказал, что ВСУ оценили его голову в 800 тысяч долларов. Об этом солдат сообщил RT.

Сейчас ему 54 года, в 2014 году он вступил в ополчение ДНР, практически сразу попал в список «Миротворца»* с обвинениями в терроризме и сепаратизме, а после уничтожения украинской техники цена за его голову выросла.

По его словам, в отпуске в Москве он случайно узнал от волонтёрши, что его портреты висели по всему Краматорску. Баннеры с фотографиями тогда украшали столбы.

Погранец прошёл путь от Горловки до Песок, работал по «Азовстали», уничтожил много вражеской техники. В 2015 году при штурме Красного Партизана он получил четыре пулевых ранения в грудь и одно в шею, были пробиты оба лёгких и сердце. 11 дней провёл в реанимации, десять — в палате, а потом вернулся на передовую.

«Под различными предлогами»: Генерал раскрыл схему проникновения дронов ВСУ в Россию
«Под различными предлогами»: Генерал раскрыл схему проникновения дронов ВСУ в Россию

Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что в украинских городах создают группы для противодействия сотрудникам ТЦК. Украинцы ловят военкомов и наказывают прямо на месте. Кстати, сам солдат признался, что готов «задушить» тех, кто отправил его на фронт.

*Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации

Владимир Озеров
