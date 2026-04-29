«Под различными предлогами»: Генерал раскрыл схему проникновения дронов ВСУ в Россию
ВСУ обманным путём завозят дроны по частям в Россию, где спящие ячейки собирают их и используют для атак на промышленные объекты. Об этом заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Недавно ударам подверглись объекты под Пермью — предположительно, дроны собрали в России и запустили из глухих районов, невидимых для РЛС. По словам собеседника, Украина постоянно использует эту тактику.
«Если технические возможности беспилотников, которые поставляют НАТО и Евросоюз для Киева, позволяют атаковать из регионов, подконтрольных ВСУ, они запускают их оттуда. Если нет, то они в разобранном виде завозят БПЛА в РФ под различными предлогами», — пояснил Липовой.
Российские спецслужбы постоянно выявляют и задерживают таких исполнителей, им грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
Напомним, в Пермском крае на промышленном объекте вспыхнул крупный пожар после атаки украинского беспилотника. Работников оперативно эвакуировали из зоны возгорания. Небо в Перми заволокло чёрным дымом.
