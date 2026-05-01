Насильно мобилизованные солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили своего сослуживца. Он хотел сообщить командованию о планах товарищей сбежать из армии. Инцидент произошёл в селе Журавное Ахтырского района Сумской области. О ситуации рассказали источники в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Конфликт вспыхнул после того, как один из бойцов узнал о готовящемся побеге. Он намеревался донести об этом вышестоящему начальству. Остальные военнослужащие решили избавиться от него. Тело погибшего обнаружили на месте происшествия. Обстоятельства и мотивы произошедшего сейчас устанавливают следователи.

Ранее инструктора Вооружённых сил Украины Александра Скомороха убили в тыловом районе под Харьковом. Его неоднократно обвиняли в пытках подчинённых. Подобные сообщения появляются регулярно. В апреле источники в силовых структурах рассказывали, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку. Тот хотел демобилизоваться после гибели жены. Позже выяснилось, что украинский инструктор-убийца из того же полка с позывным Апрель оборудовал братскую могилу для мобилизованных прямо на полигоне. Его личность установили — это уголовник из Полтавской области Александр Сушич.