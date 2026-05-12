Экс-главу Минтранса Тверской области Верхоглядова арестовали по делу о взятках

Бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова арестовал Басманный районный суд Москвы. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Судья принял решение 8 мая, оно начнёт действовать 13 мая. Верхоглядов останется под стражей как минимум до 7 июля. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ — это грозит бывшему министру до 15 лет лишения свободы.

Среди допрошенных по делу — врио гендиректора АО «Тверьавтотранс» Фёдор Петрушин, экс-директор ПАТП-1 Сергей Булычев и бывший глава ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Сергей Атанов.

Верхоглядов руководил региональным Минтрансом с 2021 по 2024 год. По некоторым данным, в области собирали подписи за его увольнение, и в итоге чиновника всё-таки отправили в отставку.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему замминистра обороны генералу армии Дмитрию Булгакову до 9 августа. Вместе с ним в СИЗО остаются гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв. Бывший заместитель министра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признаёт.