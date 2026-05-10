Суд оставил экс-замминистра обороны Булгакова в СИЗО до августа

Симоновский суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову. Как сообщил РИА «Новости» участник процесса, фигурант останется под стражей до 9 августа.

«Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа», – рассказал собеседник агентства.

Вместе с Булгаковым в СИЗО находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв. Экс-замминистра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признаёт.

Дело связано с заключением контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Следствие установило, что к работам в качестве субподрядчика была привлечена фирма, подконтрольная Булгакову, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей.

В ходе одного из заседаний стало известно, что имущество Булгакова, членов его семьи и других фигурантов арестовано на общую сумму 180 миллионов рублей. Речь идёт о квартире в Москве и доме в Подмосковье, принадлежащих генералу и его родственникам.

Ранее расследование было завершено, защита и обвиняемый ознакомились с материалами, после чего дело передали прокурору. Однако прокуратура вернула его следователю для дополнительного расследования. В постановлении указали на несостыковки с установлением ущерба и вопросы к проведённой экспертизе.

