Суд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова о взятках на 1,3 млрд

Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Гособвинитель мотивировал своё требование тем, что в материалах дела содержатся сведения о 94 контрактах, заключённых Ивановым от лица оборонного ведомства. Изучение этих документов может привести к разглашению охраняемой законом тайны.

Защита экс-чиновника категорически возражала. Адвокат Мурад Мусаев назвал причину, озвученную прокурором, надуманной и предложил изучать в закрытом режиме только сами контракты — по его оценке, это не более 3% от всех материалов дела.

Сам обвиняемый поддержал позицию защиты и заявил, что в деле имеются факты, которым он хотел бы «придать максимальную огласку». Несмотря на это, судья приняла решение удовлетворить заявленное ходатайство.