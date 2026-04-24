Суд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова о взятках на 1,3 млрд
Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора и закрыл процесс по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Гособвинитель мотивировал своё требование тем, что в материалах дела содержатся сведения о 94 контрактах, заключённых Ивановым от лица оборонного ведомства. Изучение этих документов может привести к разглашению охраняемой законом тайны.
Защита экс-чиновника категорически возражала. Адвокат Мурад Мусаев назвал причину, озвученную прокурором, надуманной и предложил изучать в закрытом режиме только сами контракты — по его оценке, это не более 3% от всех материалов дела.
Сам обвиняемый поддержал позицию защиты и заявил, что в деле имеются факты, которым он хотел бы «придать максимальную огласку». Несмотря на это, судья приняла решение удовлетворить заявленное ходатайство.
Неделю назад суд продлил Тимуру Иванову срок содержания под стражей ещё на полгода — до рассмотрения нового уголовного дела. Одновременно обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов добился через арбитраж включения своих требований в реестр кредиторов Иванова.
Напомним, экс-чиновника задержали и арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции, тогда следствие оценило сумму предполагаемой взятки в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей, лишив также государственных наград. В августе того же года против Иванова возбудили новое дело — о незаконном хранении оружия, а в феврале 2026 года он попытался обязать Минобороны отправить его в зону СВО, но в военкомате его требования отвергли, после чего приставы начали процедуру взыскания средств.
