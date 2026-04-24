24 апреля, 00:06

Суд продлил арест активов Тимура Иванова на шесть месяцев

Тимур Иванов. Обложка © Life.ru

В Москве суд продлил на шесть месяцев обеспечительные меры в отношении имущества, которое ранее было арестовано по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Решение касается не только активов Иванова, но и имущества других фигурантов, а также аффилированных с ними лиц, включая счета и компании. Меры действуют до завершения судебного разбирательства. Дело связано с обвинениями во взяточничестве на сумму более 1,3 млрд рублей, отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.

На предварительных слушаниях защита заявила, что продление обеспечительных мер является излишним. Адвокаты утверждали, что перечисленные прокуратурой активы, счета и объекты недвижимости уже были ранее изъяты в доход государства — либо после вступления в законную силу приговора по первому делу Иванова, либо по итогам удовлетворения антикоррупционного иска надзорного ведомства.

Владеющая особняком Тимура Иванова фирма накопила 200 тыс. долгов по налогам
А ранее суд продлил сам срок содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на шесть месяцев до рассмотрения нового уголовного дела. В то же время в арбитраж обратился обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов с просьбой включить его в список кредиторов по делу о банкротстве. Суд удовлетворил требования банка.

