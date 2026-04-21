Арбитраж включил АСВ в список кредиторов Тимура Иванова по делу о банкротстве

Обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой включить его в список кредиторов по делу о банкротстве экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Судья удовлетворил ходатайство, сообщает ТАСС.

«Ходатайство удовлетворить, признать требования банка «Интеркоммерц» в лице представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) обоснованными, включить заявленные требования в размере 3,92 млрд рублей в реестр требований кредиторов», — говорится в судебном решении.

Напомним, в ноябре 2025 года экс-замминистра обороны Тимура Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы. Иванов задолжал банку ПСБ более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты. Чтобы погасить долг, суд распорядился конфисковать его имущество и начать его реализацию.