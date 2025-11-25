Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 07:47

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом

Обложка © ТАСС / ЕРА /YURI KOCHETKOV

Обложка © ТАСС / ЕРА /YURI KOCHETKOV

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы.

Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты. Чтобы погасить долг, суд распорядился конфисковать московскую квартиру военного.

Бывшая жена Тимура Иванова могла сбежать из России с миллиардами
Бывшая жена Тимура Иванова могла сбежать из России с миллиардами

Ранее Тимур Иванов признал свой долг перед банком и попросил запустить в его отношении процедуру банкротства. Кстати, месяц назад отбывающий 13-летний тюремный срок экс-замминистра обороны рвался участвовать в специальной военной операции.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar