Осужденный за коррупцию экс-замминистра обороны Тимур Иванов попросился на СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, отбывающий 13-летний срок за коррупционные преступления, изъявил желание принять участие в специальной военной операции. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев в интервью изданию Daily Storm.

«У Иванова есть огромное желание пойти на СВО. Но мы реалисты. Понимаем, что человека с таким доступом к государственной тайне вряд ли отпустят куда-то. Не исключаю, что скоро он направит ходатайство [на участие в СВО]. Прорабатываем этот вопрос», — заявил защитник.

По его словам, за время содержания в следственном изоляторе «Лефортово» Иванов привёл себя в отличную физическую форму, сбросив лишний вес и регулярно занимаясь спортом в условиях камеры.

Адвокат подчеркнул высокую мотивацию своего клиента, отметив, что Иванов стремится восстановить свою репутацию непосредственным участием в боевых действиях, а не тыловой службой. В отличие от других осуждённых высокопоставленных военных, Иванов не планирует обращаться с ходатайством к президенту Владимиру Путину, поскольку, по мнению защиты, глава государства и так осведомлён о ситуации.

Напомним, что 23 апреля 2024 года был арестован Тимур Иванов, которому инкриминируется коррупция. Суд признал его виновным по двум статьям УК РФ и назначил наказание в виде 13 лет заключения. Несмотря на формальное признание вины в последнем слове, Иванов продолжал настаивать на своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, в частности, к хищению госсредств на паромы и выводу свыше 3,9 миллиарда рублей из «Интеркоммерца».