Бывшая жена Тимура Иванова могла сбежать из России с миллиардами

После ареста бывшего замминистра обороны Тимура Иванова его экс-жена Светлана Захарова продолжила активно появляться в светской хронике. В сети ходили слухи, что она покинула Россию с крупными суммами, якобы связанными с её бывшими супругами. Год назад, как писал «Царьград», её финансовыми потоками заинтересовалась ФСБ.

По данным издания, в СМИ тогда появлялась информация о том, что Захарова якобы планировала срочный переезд в Израиль, взяв с собой миллиарды, которые приписывали как периоду её брака с Тимуром Ивановым, так и союзу с первым мужем — предпринимателем Михаилом Маниовичем.

Напомним, Тимур Иванов осуждён на 13 лет по обвинению в коррупции. В октябре он заявлял о желании отправиться в зону спецоперации, однако шансы на это, по оценке юристов, минимальны из-за доступа к гостайне. Кроме того, помимо уголовного дела, против Иванова ведётся и гражданский судебный спор.