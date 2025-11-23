Россия и США
23 ноября, 07:17

К уголовным обвинениям экс-замминистра обороны Иванова добавился гражданский спор

Обложка © Life.ru

В Москве зарегистрирован новый иск к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. С соответствующим заявлением в суд обратилось ГБУ «Жилищник района Арбат», следует из материалов суда.

«Зарегистрировано исковое заявление ГБУ «Жилищник района Арбат» к Иванову Тимуру Вадимовичу о возврате государственной пошлины», — сказано в публикации.

Исковое заявление касается взыскания с экс-чиновника государственной пошлины. На данный момент дата рассмотрения этого гражданского дела ещё не назначена.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов признал долг по делу о банкротстве

Тимур Иванов отбывает 13-летний срок в тюрьме по обвинению в коррупции. В октябре экс-замминистра обороны заявил, что хочет отправиться в зону специальной военной операции. Однако шансы на такой исход низкие, поскольку он обладает доступном к гостайне.

