Экс-замминистра обороны Тимур Иванов признал долг по делу о банкротстве

Напомним, Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 года колонии и штрафу в 100 млн рублей. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Следствие установило, что в 2015 году чиновник организовал хищение средств, выделенных его подконтрольной структуре «Оборонлогистика» на покупку паромов для Керченской переправы. Через обанкротившийся банк «Интеркоммерц» было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты похитили у банка почти 44,9 млн евро по фиктивным валютным контрактам. Суд постановил взыскать с осуждённых солидарно 3,9 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов (представляющего интересы банка) и еще 216,5 млн рублей в пользу «Главного управления обустройства войск».