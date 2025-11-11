Экс-замминистра обороны Тимур Иванов признал долг по делу о банкротстве
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов признал долг перед банком ПСБ и просит суд сразу начать реализацию своего имущества. С соответствующим заявлением представитель кредитора выступил в арбитражном суде Москвы, сообщает корресподент Life.ru.
По словам представителя банка, адвокат Иванова сообщил, что экс-чиновник направил в суд ходатайство. В нём он «признаёт долг» и просит ввести «процедуру реализации имущества». Документ должен поступить в суд 12 ноября.
Общая сумма требований ПСБ к осуждённому чиновнику выросла до почти 228 миллионов рублей. Сразу перейти к продаже имущества возможно, поскольку Иванов имеет неснятую судимость за экономическое преступление.
Напомним, Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 года колонии и штрафу в 100 млн рублей. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Следствие установило, что в 2015 году чиновник организовал хищение средств, выделенных его подконтрольной структуре «Оборонлогистика» на покупку паромов для Керченской переправы. Через обанкротившийся банк «Интеркоммерц» было похищено свыше 216 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты похитили у банка почти 44,9 млн евро по фиктивным валютным контрактам. Суд постановил взыскать с осуждённых солидарно 3,9 млрд рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов (представляющего интересы банка) и еще 216,5 млн рублей в пользу «Главного управления обустройства войск».
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.