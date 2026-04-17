Бывшему замглавы Минобороны Иванову продлили арест

В Москве Симоновский суд продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на шесть месяцев до рассмотрения нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

Следствие вменяет Тимуру Иванову получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Помимо этого, в материалах дела фигурируют обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Отдельным эпизодом проходит незаконное хранение и изготовление оружия. Мера пресечения была продлена ещё на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что проблемы с налоговой задолженностью возникли у компании, связанной с особняком осуждённого генерала Тимура Иванова. Фирма оказалась под финансовыми ограничениями из-за долга перед бюджетом, а её банковские счета были заблокированы. Организация под названием «Дворянское гнездо» оформлена на водителя бывшего замминистра обороны.