Судебные приставы начали принудительное взыскание средств у Тимура Иванова

Приставы начали процедуру принудительного взыскания свыше 4 миллиардов рублей с бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Одно из исполнительных производств было начато в конце февраля 2026 года. В его рамках подлежит взысканию около 3,9 миллиарда рублей. В документах указано, что речь идёт о возмещении ущерба, причинённого преступлением физическим или юридическим лицам. Ещё одно производство было возбуждено в конце января. По нему приставы взыскивают 100 миллионов рублей задолженности.

А ранее военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН к 9,5 года лишения свободы за финансирование терроризма. По данным следствия, Иван Фролов* перевёл 2,8 тысячи рублей на счёт организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической. Суд установил, что перевод связан с поддержкой её деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

