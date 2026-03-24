Суд приговорил сотрудника РАН к 9,5 года тюрьмы за финансирование терроризма

Военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН к 9,5 года лишения свободы за финансирование терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Иван Фролов* перевёл 2,8 тысячи рублей на счёт организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической. Суд установил, что перевод связан с поддержкой её деятельности.

«Суд назначил Фролову* наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 330 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ходе заседания Фролов* частично признал вину. Он заявил, что переводил деньги для помощи политзаключённым. Суд признал его виновным по статье о финансировании терроризма.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.