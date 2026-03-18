Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 05:32

В Кузбассе задержали 17-летнего подростка за финансирование террористов

Сотрудник ФСБ России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Кузбассе задержали 17-летнего подростка, который переводил деньги террористам. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СК. Несовершеннолетний житель Белово с ноября по декабрь 2025 года финансировал запрещённую в России организацию.

«Обвиняемый финансировал деятельность <...> путём безналичного перевода денежных средств через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию реакций под постами канала», — говорится в сообщении.

Фигуранта задержали и поместили под домашний арест. Как уточнили в кемеровском управлении ФСБ, подросток переводил деньги «Легиону «Свобода России»*, используя фунцкию платных реакций с помощью «звёзд».

ФСБ возбудила более 700 дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Адыгеи, завербованного СБУ для совершения теракта. Мужчина должен был поджечь здание, используемое волонтёрами. Известно, что у фигуранта двойное гражданство — России и Украины.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • СК РФ
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar