Задержан житель Адыгеи, завербованный СБУ для подготовки теракта

Майкопский городской суд в Адыгее заключил под стражу 63-летнего мужчину с гражданством России и Украины, завербованного Службой безопасности Украины, по обвинению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба судов.

«Обвиняемый был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в одном из городов Украины. Он дал письменное согласие на конфиденциальное содействие СБУ и выбрал себе псевдоним. Связь с кураторами из СБУ поддерживалась через мессенджер Telegram», — говорится в заявлении.

В феврале мужчина получил задание подобрать объект для поджога. Целью операции называлось оказание давления на местные органы власти, запугивание населения и воздействие на ход военных действий на территории Украины. В качестве цели было выбрано здание, используемое волонтёрами.

По указаниям кураторов обвиняемый приобрёл необходимые материалы и снаряжение: стеклянные бутылки с воспламеняющейся жидкостью, пластиковую канистру, складной нож, балаклаву и зажигалку. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ. Обвинение предъявлено по статьям 30 и 205 УК РФ, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы. Суд постановил содержать мужчину под стражей до 20 апреля 2026 года.

А ранее в Пензе был задержан 17-летний подросток за поджоги трёх базовых станций радиосвязи ради лёгких денег. Свои действия подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. После совершения поджогов несовершеннолетний был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.