Подросток из Пензы стал диверсантом ради лёгких денег и теперь сядет за теракт

В Пензе 17-летний подросток задержан за поджоги трёх базовых станций радиосвязи ради лёгких денег. О юном диверсанте сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В Пензе подросток задержан за поджоги трёх станций мобильной связи. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, не позднее 7 марта подросток вступил в переписку с неизвестным в одном из мессенджеров. Ему предложили «лёгкий заработок» за дестабилизацию работы мобильной связи в городе.

«В период с 7 по 9 марта 2026 года, действуя по указанию куратора, из корыстных побуждений фигурант, получив в сети Интернет сведения о местонахождении трёх базовых станций подвижной радиосвязи на территории города Пензы, совершил их поджоги, за что получил денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Свои действия подросток фиксировал на камеру мобильного телефона. После совершения поджогов несовершеннолетний был задержан правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в отношении 14-летнего подростка, когда он по заказу кураторов поджёг заправку. Инцидент произошёл в посёлке Металлострой Колпинского района.