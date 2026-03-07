Владимир Путин
7 марта, 17:08

В Петербурге возбуждено дело о теракте после поджога АЗС подростком

Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет возбудил уголовное дело после поджога автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Расследование ведётся по статье о террористическом акте.

В Петербурге 14-летнего подростка задержали за поджог АЗС по указанию неизвестных. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, 7 марта неизвестные по телефону заставили несовершеннолетнего совершить поджог топливораздаточной колонки. Инцидент произошёл в посёлке Металлострой Колпинского района. В результате пожара никто не пострадал.

По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний подросток. В ближайшее время с ним планируют провести следственные действия. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, подросток поджёг АЗС в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативно справились с огнём и не допустили взрыва. Сообщалось, что виновник инцидента мог пойти на преступление под влиянием мошенников.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
