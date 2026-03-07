Следил и направлял: Очевидец помог Росгвардии задержать поджигателя АЗС в Петербурге

Пресс-служба Северо-Западного округа войск Росгвардии публикует фото 15-летнего подростка, задержанного за поджог заправки в петербургском посёлке Металлострой. Несовершеннолетнего скрутили всего через шесть минут после инцидента: случайный очевидец проследил за парнем и по телефону сообщил правоохранителям его приметы и местоположение.

«Патрулировавшие улицы города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали злоумышленника», — говорится в сообщении. Подростка передали полиции.

Напомним, подросток поджёг АЗС в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативно справились с огнём и не допустили взрыва. Предположительно, виновник мог пойти на преступление под влиянием мошенников.