Следил и направлял: Очевидец помог Росгвардии задержать поджигателя АЗС в Петербурге
Росгвардия показала фото подростка, задержанного за поджог заправки в Петербурге
Подросток, задержанный за поджог АЗС в Петербурге. Обложка © Telegram / «Росгвардия. Северо-Западный округ»
Пресс-служба Северо-Западного округа войск Росгвардии публикует фото 15-летнего подростка, задержанного за поджог заправки в петербургском посёлке Металлострой. Несовершеннолетнего скрутили всего через шесть минут после инцидента: случайный очевидец проследил за парнем и по телефону сообщил правоохранителям его приметы и местоположение.
«Патрулировавшие улицы города сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и задержали злоумышленника», — говорится в сообщении. Подростка передали полиции.
Напомним, подросток поджёг АЗС в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативно справились с огнём и не допустили взрыва. Предположительно, виновник мог пойти на преступление под влиянием мошенников.
