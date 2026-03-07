Подросток поджёг АЗС в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл поджог автозаправочной станции в посёлке Металлострой. Инцидент случился на улице Железнодорожной. По предварительным данным, повреждения получила заправка Fasters Oil. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Работникам станции удалось быстро справиться с огнём и не допустить взрыва. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали подозреваемого. По словам очевидцев, поджигателем оказался подросток. Предположительно, он мог действовать по указанию мошенников. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге запретили продавать топливо подросткам из-за серии поджогов. Самый резонансный случай произошёл 23 февраля на улице Савушкина: 15-летняя школьница купила бензин в канистре, а через несколько минут подожгла АЗС.