7 марта, 13:29

Подросток поджёг АЗС в Петербурге

Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге произошёл поджог автозаправочной станции в посёлке Металлострой. Инцидент случился на улице Железнодорожной. По предварительным данным, повреждения получила заправка Fasters Oil. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Работникам станции удалось быстро справиться с огнём и не допустить взрыва. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали подозреваемого. По словам очевидцев, поджигателем оказался подросток. Предположительно, он мог действовать по указанию мошенников. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге запретили продавать топливо подросткам из-за серии поджогов. Самый резонансный случай произошёл 23 февраля на улице Савушкина: 15-летняя школьница купила бензин в канистре, а через несколько минут подожгла АЗС.

Полина Никифорова
