В подмосковном Красногорске задержали 15-летнего подростка, который попытался уничтожить банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Инцидент произошёл на улице Вольная. Злоумышленника взяли прямо на месте преступления.

Подросток подорвал банкомат в Подмосковье по заданию мошенников. Видео © SHOT

Как выяснилось, к диверсии школьника подтолкнули телефонные аферисты. По данным канала SHOT, инструкции поступали с территории Украины.

В результате срабатывания взрывчатки начался пожар. К счастью, обошлось без пострадавших — прохожие оперативно затушили огонь подручными средствами, используя снег.