17 марта, 20:18

Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за подготовку теракта по заданию ВСУ

Обложка © УФСБ РФ по Запорожской области

Житель Мелитополя Артём Краско получил 20 лет колонии строгого режима за подготовку теракта по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области. Краско должен был убить одного из чиновников регионального Минстроя.

Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам за подготовку теракта по заданию ВСУ.

Согласно следствию, в 2022 году мужчина вступил в террористическую организацию, где прошёл инструктаж по изготовлению самодельных взрывных устройств. В следующем году ему поручили убийство чиновника Минстроя. Краско получил указания и координаты тайника с комплектующими для бомбы, собрал СВУ и начал подготовку атаки. Операция была предотвращена сотрудниками ФСБ.

Краско был признан виновным в госизмене и участии в террористической организации.

А ранее в Самарской области слесарь механосборочных работ получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей за государственную измену. Работника оборонного предприятия признали виновным. Мужчина передавал ВСУ фотографии детали авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.

Тимур Хингеев
