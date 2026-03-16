Самарского слесаря осудили на 15 лет за передачу данных украинской разведке

В Самарской области слесарь механосборочных работ получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 250 тысяч рублей за государственную измену. Работника оборонного предприятия признали виновным, сообщили в региональном УФСБ России.

«Решением Самарского областного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с 2023 по 2024 год мужчина из корыстных побуждений собирал и передавал представителю Службы безопасности Украины через Telegram сведения об оборонной продукции. В частности, он фотографировал детали авиационных двигателей, используемых в военно-транспортной авиации и применяемых в ходе специальной военной операции.

УФСБ квалифицировало действия фигуранта как госизмену в форме оказания помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ). Приговор Самарского областного суда вступил в законную силу.

Ранее ФСБ России задержала двух граждан РФ по подозрению в государственной измене. 21-летний и 36-летний мужчины были задержаны на территории Московской и Тверской областей. Фигуранты самостоятельно установили через интернет контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В дальнейшем они передавали украинской стороне сведения о российских военных объектах.