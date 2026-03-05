Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 18:58

Суд отправил под домашний арест бывшего первого замминистра обороны Цаликова

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, который стал фигурантом уголовного дела, отправили под домашний арест. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — указано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Песков: У силовиков никогда не было «красного света» на чиновников уровня Цаликова
Песков: У силовиков никогда не было «красного света» на чиновников уровня Цаликова

О задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывший чиновник военного ведомства проходит фигурантом по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году. После этого перешёл на работу в парламент Тувы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar