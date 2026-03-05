Песков: У силовиков никогда не было «красного света» на чиновников уровня Цаликова

У российских силовиков никогда не было «красного света» на работу по высокопоставленным чиновникам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. По словам представителя Кремля, задержание бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова является частью их работы.

Дмитрий Песков — о задержании Руслана Цаликова. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Никогда красного света не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем», — сказал Песков.