5 марта, 15:02

Песков: У силовиков никогда не было «красного света» на чиновников уровня Цаликова

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

У российских силовиков никогда не было «красного света» на работу по высокопоставленным чиновникам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева. По словам представителя Кремля, задержание бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова является частью их работы.

Дмитрий Песков — о задержании Руслана Цаликова. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Никогда красного света не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем», — сказал Песков.

Напомним, о задержании Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывшего высокопоставленного офицера Минобороны обвиняют в целом ряде тяжких преступлений, в том числе в организации преступного сообщества и отмывании. На данный момент следствие располагает информацией о 12 эпизодах. Цаликов покинул пост первого замминистра обороны в 2024 году. До поступления на службу в ведомство чиновник успел поработать в парламенте Тывы, МЧС России, а также исполнял обязанности губернатора Московской области. По данным Life.ru, в собственности у Цаликова — целое множество недвижимости, а четверо детей фигуранта преуспели в бизнесе.

