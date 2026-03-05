Экс-замминистра обороны Цаликов дал изобличающие показания по делу Иванова

Задержанный сегодня бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания по делу своего осуждённого коллеги Тимура Иванова о выводе четырёх миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом пишет Baza.

Основными фигурантами по этому делу выступают экс-замминистра Иванов и бывший руководитель «Оборонлогистики» Антон Филатов. Им инкриминируют присвоение средств и последующее отмывание денег.

Оба обвиняемых своей вины не признают. Изобличающие показания Цаликова, который прежде занимал высокий пост в ведомстве, могут стать весомым аргументом для стороны обвинения.

Это лишь один из эпизодов в череде разбирательств в отношении Тимура Иванова. В настоящий момент в производстве находятся ещё два дела: о получении взятки размером более миллиарда рублей и о растрате 205 миллионов при строительстве паромов для Керченской переправы.

Информация о задержании бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова появилась 5 марта. Фигуранту дела инкриминируется ряд тяжких преступлений, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствие выявило 12 криминальных эпизодов. Экс-замминистра оставил свою должность в 2024 году. В его послужном списке также значится работа в парламенте Тувы, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и администрации Московской области.