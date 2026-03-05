Дома, участки, миллиарды: У экс-замглавы МО Цаликова нашли кучу элитной недвижимости

Задержанный по делу о создании преступного сообщества бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов владеет приличным количеством недвижимости. По данным SHOT, в собственности у фигуранта: три земельных участка общей площадью почти пять гектаров, два жилых дома, в том числе на 1,5 тысячи «квадратов», квартира, гараж и беседка.

Ещё несколько домов и участков оформлены на супругу Цаликова. Известно, что его дети активно занимаются строительным бизнесом. Так, сыновья Заур и Даниэль владеют компаний, которая в 2024 году заработала около 5,7 миллиона рублей, а дочери Юлия и Елизавета занимаются арендой и управлением недвижимостью, и их фирма за тот же период выручила почти 20 миллионов.

Напомним, о задержании Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывшего первого заместителя министра обороны России обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях — от организации преступного сообщества до отмывания денег. На данный момент вскрыто 12 эпизодов. Цаликов покинул высокий пост в 2024 году, а за время политической карьеры успел поработать в парламенте Тывы, МЧС России, а также исполнял обязанности губернатора Московской области.