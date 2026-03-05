Экс-замминистра обороны Цаликова обвинили в организации преступного сообщества

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову. В деле фигурируют тяжкие статьи — от организации преступного сообщества до отмывания денег.

По версии следователей, генерал использовал своё высокое положение для участия в незаконной схеме. Обвинение насчитывает сразу 12 эпизодов, связанных с растратой вверенных средств.

Кроме того, Цаликова подозревают в легализации доходов, добытых преступным путём. Отдельно в материалах дела фигурируют два эпизода получения взяток в крупном размере.

Самый серьёзный пункт обвинения — создание преступного сообщества. Эту статью применяют в делах, где речь идет об особо организованных и устойчивых группах, действовавших долгое время.

На данный момент подробности следствия не раскрываются. Известно лишь, что обвинения уже официально предъявлены бывшему высокопоставленному чиновнику.

Напомним, 5 марта стало известно, что правоохранительные органы задержали Руслана Цаликова. Бывшему первому заместителю министра обороны РФ предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям, сообщает СК. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 69-летнему экс-чиновнику. Цаликов был замминистра обороны с 2012 по 2024 год (первым замминистра с 2015-го). До этого он работал в должности первого замглавы МЧС (2007-2012). В 2012 году исполнял обязанности министра, а также губернатора Московской области. С 2024 году работал в парламенте Тувы.