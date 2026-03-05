Задержан бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов, ему грозит серьёзный срок

Правоохранительные органы задержали Руслана Цаликова. Бывшему первому заместителю министра обороны РФ предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям, сообщает СК.

Следствие инкриминирует фигуранту создание преступного сообщества. Также в списке обвинений значатся растрата и легализация денежных средств, полученных незаконным путём.

Уголовное дело было возбуждено на основании фактов хищения бюджетных активов. Детали махинаций пока не раскрываются, однако масштаб обвинений указывает на серьёзность претензий со стороны правосудия.

Сейчас решается вопрос об избрании для экс-чиновника меры пресечения. Вероятнее всего, следствие будет настаивать на аресте обвиняемого, учитывая тяжесть инкриминируемых деяний.

В ближайшее время суд должен рассмотреть ходатайство и определить, где подозреваемый будет дожидаться начала процесса. Эксперты ожидают поступления новой информации по мере развития следственных действий.

Тем временем бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осуждённый за растрату почти 3,9 миллиарда рублей, снова просил суд разрешить ему заключить контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции, но суд ему отказал. Его мать отговаривала его от этого решения.