«Тима, я тебя прошу!» Мать захотевшего на СВО Тимура Иванова умоляла его одуматься

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осуждённый за растрату почти 3,9 миллиарда рублей, снова просил суд разрешить ему заключить контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции, но суд ему отказал. Как сообщил корреспондент Life.ru из зала суда, его мать отговаривала его от этого решения.

Экс-замминистра обороны Тимур Иванов попросил суд направить его на СВО. Видео © Life.ru

«Я в прекрасном возрасте, здоров. У меня всё отняли, я банкрот. Я осознанно хочу проявить себя для нашей родины, готов погибнуть. А мне отказывают?» — сказал Иванов.

Выступая по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», Иванов просил суд признать незаконным бездействие ответчиков и направить ему официальный ответ на обращение о желании заключить контракт для службы в зоне СВО. По его словам, он намерен проявить себя на службе, несмотря на потерю имущества и финансовое положение. При этом его мать просила сына отказаться от участия в операции, призывая подумать о семье.

«Тима, я тебя прошу! Во всём Божье проведение! Пожалуйста....», — умоляла женщина.

Ещё в начале марта в Москве военкомат отказал бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в заключении контракта с Министерством обороны и направлении на службу в зону специальной военной операции. Иванову было отказано в отборе на воинскую службу и в заключении соответствующего контракта, несмотря на его обращение в суд.