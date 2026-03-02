Военкомат Москвы отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО вместо колонии
Обложка © Life.ru
В Москве военкомат отказал бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову в заключении контракта с МО РФ и отправке служить в зону спецоперации. Экс-чиновник ранее был осуждён за многомиллиардное хищение. Об этом сообщил на заседании в Мещанском районом суде представитель военного комиссариата Москвы, рассказал коореспондент Life.ru.
«Военкомат города Москвы отказал Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта», — уточнил представитель военкомата.
Также в ходе заседания стало известно, что 5 марта суд рассмотрит исковое заявление Иванова к Минобороны из-за игнорирования его просьбы заключить с ним контракт и разрешить пройти службу в зоне СВО.
Напомним, Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по подозрению в коррупции. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. По данным Life.ru, сумма незаконного вознаграждения превысила 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии общего режима и лишили госнаград. В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело о хранении оружия. В феврале этого года в суд поступил иск от Иванова к Минобороны РФ. Он требует обязать военное ведомство отправить его в зону специальной военной операции.
